2019-04-26T12:58:36+03:00
Общество
КП Беларусь

В Гродно погиб строитель - он упал с высоты

Все случилось на стройке многоквартирного жилого дома по улице Курчатова
Григорий ГРИБОВ
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В Гродно погиб строитель – он упал с высоты. Фото: СК РБ.В Гродно погиб строитель – он упал с высоты. Фото: СК РБ.
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- Утром 26 апреля в правоохранительные органы поступило сообщение о гибели при падении с высоты 38-летнего каменщика, работавшего на строительстве многоквартирного жилого дома по улице Курчатова в Гродно, - сообщает Следственный комитет Беларуси.

Следователями с участием специалистов управления Государственного комитета судебных экспертиз и Гродненского областного управления Департамента государственной инспекции труда проводится осмотр места происшествия. Опрашиваются очевидцы случившегося. Проводятся иные проверочные и процессуальные действия для установления причин и условий, способствовавших смертельному травмированию.

Правовая оценка произошедшему будет дана по результатам проверки.

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