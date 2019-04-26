В Гродно погиб строитель – он упал с высоты. Фото: СК РБ.

Все случилось на стройке многоквартирного жилого дома по улице Курчатова

Изменить размер текста: A A

- Утром 26 апреля в правоохранительные органы поступило сообщение о гибели при падении с высоты 38-летнего каменщика, работавшего на строительстве многоквартирного жилого дома по улице Курчатова в Гродно, - сообщает Следственный комитет Беларуси.

Следователями с участием специалистов управления Государственного комитета судебных экспертиз и Гродненского областного управления Департамента государственной инспекции труда проводится осмотр места происшествия. Опрашиваются очевидцы случившегося. Проводятся иные проверочные и процессуальные действия для установления причин и условий, способствовавших смертельному травмированию.

Правовая оценка произошедшему будет дана по результатам проверки.