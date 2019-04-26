2019-04-26T12:59:27+03:00
Общество
КП Беларусь

В «Великом Камне» впервые пройдет экономический форум

Он запланирован на 2 июля, уже утверждена его концепция
Григорий ГРИБОВ
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Министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой и министр коммерции Китая Чжун Шань. Фото: БелТА.Министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой и министр коммерции Китая Чжун Шань. Фото: БелТА.
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Продолжается рабочий визит Александра Лукашенко в Китай. 25 апреля он встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и председателем Китая Си Цзиньпином. После встречи иностранные фотографы запечатлели вместе с Александром Лукашенко младшего сына президента - Николая Лукашенко. А еще с президентом в Китай отправилась большая правительственная делегация – подписываются различные документы по сотрудничеству. Так, Министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой и министр коммерции Китая Чжун Шань подписали концепцию проведения Форума по региональному развитию и сотрудничеству в рамках инициативы «Пояс и путь», который состоится в китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» 2 июля.

Документ содержит ключевые аспекты совместной работы с китайской стороной по подготовке и проведению этого международного форума. Его основная тематика – «Открытый парк «Великий камень» - пример глобальных возможностей». Программа включает церемонию открытия, пленарное заседание и четыре панельные секции. Форум призван стать площадкой для обсуждения вопросов ведения бизнеса, ознакомления с инвестиционным климатом Беларуси, преимуществами реализации перспективных инвестиционных проектов на территории страны. Он позволит обменяться идеями, взглядами и предложениями по продвижению сотрудничества стран «Пояса и пути» с помощью индустриального парка.

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