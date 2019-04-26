2019-04-26T14:26:37+03:00
Общество
КП Беларусь

Под Лунинцем внедорожник переехал велосипедистку

50-летняя местная жительница почему-то лежала на дороге. Разбираются следователи
Григорий ГРИБОВ
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Под Лунинцом внедорожник насмерть переехал велосипедистку. Фото: УВД Брестского облисполкома.Под Лунинцом внедорожник насмерть переехал велосипедистку. Фото: УВД Брестского облисполкома.
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25 апреля в 22.10 в деревне Галый Бор Лунинецкого района произошло дорожно-транспортное происшествие, - сообщает УВД Брестского облисполкома. - По предварительной информации, 42-летний житель Минска, управляя автомобилем Subaru Forester, двигался по улице Гагарина в деревне Галый Бор по направлению от деревни Боровики к агрогородку Вулька 2. Во время движения водитель совершил наезд на лежащую на проезжей части дороги 50-летнюю местную жительницу, которая от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия. Рядом с женщиной на правой обочине дороги лежал велосипед. Проводится проверка.

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