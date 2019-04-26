2019-04-26T14:29:22+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минск прилетели сотрудники ФБР США

Они сотрудничают с нашим Следственным комитетом по поимке белорусских хакеров
Григорий ГРИБОВ
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В Минск прилетели сотрудники ФБР США. Фото: Отдел информации и связи с общественностью СК РБ.В Минск прилетели сотрудники ФБР США. Фото: Отдел информации и связи с общественностью СК РБ.
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Состоялся очередной визит сотрудников ФБР США в Следственный комитет Беларуси.

- Речь шла о двустороннем сотрудничестве при расследовании ряда уголовных дел, находящихся в производстве управления по расследованию преступлений против информационной безопасности главного следственного управления Следственного комитета Беларуси, - сообщили в пресс-службе СК. - По одному из уголовных дел по обстоятельствам незаконного использования вредоносного программного обеспечения, а также хищения денежных средств со счетов американских компаний на общую сумму более 1,3 миллиона долларов США, правоохранители двух стран обменялись мнениями относительно получения дополнительных доказательств.

Совместными усилиями американских и белорусских правоохранителей планируется провести мероприятия и процессуальные действия, в результате которых установить всех участников международной преступной группы. Некоторые ее участники, к слову, уже привлечены к уголовной ответственности за совершенные ими преступления на территории Беларуси и отбывают назначенное им судом наказание, связанное с лишением свободы.

Накануне следователи «Управления К» рассказали о резонансном деле: хакер с Могилевщины заработал $60 тысяч, продавая чужие пароли. За два года он угнал миллион паролей от соцсетей, интернет-банкингов, интернет-магазинов и сервисов для бронирования отелей.

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