Машина столкнулась с мотоциклом в Пинске: двое в реанимации

Машина столкнулась с мотоциклом в Пинске: дворе в реанимации. Фото: ОАиП ГАИ УВД.

Изменить размер текста: A A

В Пинске произошло ДТП с участием мотоциклиста и пассажирки - молодые люди находятся в реанимации.

- 25 апреля, примерно в 21.00 29-летний пинчанин, управляя автомобилем Audi A4 двигался по улице Первомайской в сторону улицы Гайдаенко. При осуществлении маневра не уступил дорогу мотоциклу под управлением 28-летнего местного жителя, в результате чего произошло дорожно-транспортное происшествие. Известно, что водитель мотоцикла и пассажирка получили телесные повреждения и находятся в реанимационном отделении Пинской центральной больницы, - цитирует официального представителя Пинского ГОВД Александра Костюкевича «Пинский вестник».

В Госавтоинспекции сообщили, что мотоциклист-лихач неоднократно попадал в поле зрения милиции: нарушал правила дорожного движения и вел себя вызывающе на дороге.