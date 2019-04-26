2019-04-26T14:37:52+03:00
Общество
КП Беларусь

Машина столкнулась с мотоциклом в Пинске: двое в реанимации

Мотоциклист-лихач неоднократно попадал в поле зрения милиции
Григорий ГРИБОВ
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Машина столкнулась с мотоциклом в Пинске: дворе в реанимации. Фото: ОАиП ГАИ УВД.Машина столкнулась с мотоциклом в Пинске: дворе в реанимации. Фото: ОАиП ГАИ УВД.
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В Пинске произошло ДТП с участием мотоциклиста и пассажирки - молодые люди находятся в реанимации.

- 25 апреля, примерно в 21.00 29-летний пинчанин, управляя автомобилем Audi A4 двигался по улице Первомайской в сторону улицы Гайдаенко. При осуществлении маневра не уступил дорогу мотоциклу под управлением 28-летнего местного жителя, в результате чего произошло дорожно-транспортное происшествие. Известно, что водитель мотоцикла и пассажирка получили телесные повреждения и находятся в реанимационном отделении Пинской центральной больницы, - цитирует официального представителя Пинского ГОВД Александра Костюкевича «Пинский вестник».

В Госавтоинспекции сообщили, что мотоциклист-лихач неоднократно попадал в поле зрения милиции: нарушал правила дорожного движения и вел себя вызывающе на дороге.

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