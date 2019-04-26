2019-04-26T14:48:48+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минске начались экстренные переговоры по «ядовитой» российской нефти

Участвуют представители России, Беларуси, Польши и Украины
Григорий ГРИБОВ
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В Минске начались экстренные переговоры по «ядовитой» российской нефти.В Минске начались экстренные переговоры по «ядовитой» российской нефти.
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Экстренные переговоры руководителей нефтетранспортных компаний БеларусиГомельтранснефть Дружба»), России («Транснефть»), Польши (PERN S.A.) и Украины («Укртранснафта») начались в пятницу в Минске, сообщает Interfax.by. Стороны намерены обсудить ситуацию с транзитом нефти по нефтепроводу «Дружба».

Напомним, концерн «Белнефтехим» вечером 19 апреля заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти. По данным концерна, содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу «Гомельтранснефть Дружба» нефти Urals превышает в десятки раз предельные значения по стандарту. В связи с этим оба белорусских НПЗ - «Мозырский НПЗ» и «Нафтан» - сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки.

23 апреля Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии. На следующий день «Гомельтранснефть Дружба» остановила транзит грязной российской нефти в Европу после сообщения о том, что НПЗ в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями.

Вечером 25 апреля Украина также сообщила, что приостанавливает транзит российской нефти по нефтепроводу «Мозырь - Броды».

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