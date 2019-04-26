Под Минском пьяный отец хотел сжечь заведующую детсадом

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В милицию позвонила заведующая детсадом в поселке Привольный - это под Минском, и сообщила: отец одного из детей облил ее бензином и угрожал поджечь. Срочно выслали милиционеров. Они выяснили: заведующей позвонила знакомая и рассказала, что родители одного ребенка, которых ходит в этот детский сад, - пьяные, а сам ребенок - без присмотра.

- Педагог отправилась по адресу, где проживает семья, - рассказал в УВД Минского облисполкома. - Увидев пьяных родителей, заведующая хотела изъять ребенка, однако пьяный отец начал высказывать угрозы в ее адрес, затем принес канистру и начал ее обливать. Продолжая высказывать угрозы, мужчина предупредил, что если педагог не уйдет, то он ее сожжет и достал из кармана коробок со спичками. Женщина испугавшись, выбежала на улицу и вызвала милицию.

Отец убежал. Но его быстро нашли.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества» УК, - рассказали в милиции. - Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы до двух лет.