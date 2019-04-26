В Минске из-за угрозы обрушения многоэтажки эвакуировали жильцов? [фото с места событий]

В Мингорисполкоме заявляют, что мероприятия по выводу людей нужны с целью обеспечения их безопасности на время ремонтных работ [фото, видео]

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Информация о том, что в столичной многоэтажке на улице Широкой - это в Зеленом Луге - срочно эвакуируют жильцов, появилась в соцсетях. Жильцы говорили, что дом сдали в 2014 году, но там была некая проблемная балка, которая требовала ремонта.

В Минске из-за угрозы обрушения многоэтажки эвакуировали жильцов?Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

- Сегодня в жилом доме №3 по улице Широкой будут проводиться работы по усилению монолитной колонны второго подъезда, сообщили в Мингорисполкоме. - С целью обеспечения безопасности жильцов дома и дополнительных мер предосторожности на время ремонтных работ будут организованы мероприятия по выводу людей. Ремонтные работы продлятся от четырех до шести часов. Ориентировочное время окончания - 20.00. В настоящее время специалисты коммунальных служб Советского района проводят поквартирное оповещение жильцов. Временное пребывание жильцов организовано в средней школе №178, расположенной по улице Восточной, 68. Администрация Советского района Минска приносит извинения за доставленные неудобства и просит жильцов дома отнестись с пониманием к временным изменениям.

Так выглядела колонна год назад. Фото жильцов дома по улице Широкая, 3.

Так колонна выглядит сегодня. Фото: МЧС РБ.