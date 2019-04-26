2019-04-26T17:26:04+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минске из-за угрозы обрушения многоэтажки эвакуировали жильцов? [фото с места событий]

В Мингорисполкоме заявляют, что мероприятия по выводу людей нужны с целью обеспечения их безопасности на время ремонтных работ [фото, видео]
Григорий ГРИБОВ
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В Минске из-за угрозы обрушения многоэтажки эвакуировали жильцов?В Минске из-за угрозы обрушения многоэтажки эвакуировали жильцов?Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Информация о том, что в столичной многоэтажке на улице Широкой - это в Зеленом Луге - срочно эвакуируют жильцов, появилась в соцсетях. Жильцы говорили, что дом сдали в 2014 году, но там была некая проблемная балка, которая требовала ремонта.

В Минске из-за угрозы обрушения многоэтажки эвакуировали жильцов? Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

В Минске из-за угрозы обрушения многоэтажки эвакуировали жильцов?Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

- Сегодня в жилом доме №3 по улице Широкой будут проводиться работы по усилению монолитной колонны второго подъезда, сообщили в Мингорисполкоме. - С целью обеспечения безопасности жильцов дома и дополнительных мер предосторожности на время ремонтных работ будут организованы мероприятия по выводу людей. Ремонтные работы продлятся от четырех до шести часов. Ориентировочное время окончания - 20.00. В настоящее время специалисты коммунальных служб Советского района проводят поквартирное оповещение жильцов. Временное пребывание жильцов организовано в средней школе №178, расположенной по улице Восточной, 68. Администрация Советского района Минска приносит извинения за доставленные неудобства и просит жильцов дома отнестись с пониманием к временным изменениям.

Так выглядела колонна год назад. Фото жильцов дома по улице Широкая, 3.

Так выглядела колонна год назад. Фото жильцов дома по улице Широкая, 3.

Так колонна выглядит сегодня. Фото: МЧС РБ.

Так колонна выглядит сегодня. Фото: МЧС РБ.

В Минске из-за угрозы обрушения многоэтажки эвакуировали жильцов?.Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

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