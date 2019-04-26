2019-04-26T18:49:12+03:00
Общество
КП Беларусь

БелЖД: Билеты в Украину подорожают до 30%

Нововведение будет действовать уже с 27 апреля
Надежда БУТОВИЧ
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Чем больше километров пассажир проедет по Украине, тем дороже будет его билет.Чем больше километров пассажир проедет по Украине, тем дороже будет его билет.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Увеличение тарифов на проезд инициировала «Укрзализныця», проинформировали в пресс-службе белорусского перевозчика.

Так от украинских коллег поступило сообщение о том, что в ночь на 27 апреля поднимается цена билетов в составах международного направления. Стоимость проезда увеличится с пятницы на субботу в 00.00 часов. И подорожает проезд во всех международных поездах, проезжающих по Украине в страны СНГ, Грузию, Латвию, Литву и Эстонию.

– По этой причине общая стоимость билета в международном поезде из Беларуси в Украину и обратно подрастет в пределах 16 – 29 процентов. Точная «новая» цена будет зависеть от того, сколько километров пассажир проедет по Украине до места назначения, а также, разумеется, от комфортности вагона – плацкарт, купе и так далее, – прокомментировали в БелЖД.

К примеру, билет на фирменный поезд «МинскКиев» (№86) без питания в купе с завтрашнего дня подорожает на 20 рублей 72 копейки (на 16%) будет стоить в итоге 154 рубля 35 копеек. Плацкарт в этом же вагоне увеличится в цене на 13 рублей 7 копеек (также станет дороже на 16%) и подорожает до 95,99.

Дороже всего будет ехать из белорусской столицы по «железке» до Одессы. В этом направлении билеты увеличатся в цене на 29 процентов: купе обойдется теперь в 243,74, а плацкарт – 153,72 рубля.

Узнать самую актуальную информацию вы можете по справочному номеру БелЖД 105. Тем более, что как сообщала ранее «Комсомолка», с 1 марта 2019 колл-центр Белорусской железной дороги стал работать круглосуточно.

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