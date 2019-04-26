2019-04-26T19:15:39+03:00
Экономика
КП Беларусь

«Транснефть»: сырье в трубопроводе загрязнили вредители через узел частника

Возбуждено уголовное дело
Надежда БУТОВИЧ
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Емкости, в которых хранится нефть для нефтепровода «Дружба». Фото: РИА Новости.Емкости, в которых хранится нефть для нефтепровода «Дружба». Фото: РИА Новости.
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«Комсомолка» ранее сообщала, что в пятницу, 26 апреля, в Минске состоялись переговоры по «ядовитой» нефти, которая поступила из России в нефтепровод «Дружба».

И вот стали известны подробности о причине произошедшего.

– Нефть загрязнили умышленно, – приводит belta.by заявление с пресс-конференции Игоря Демина, советника президента «Транснефти».

Сообщается, что опасное соединение, а именно – хлорорганический состав попал в трубопровод не случайным образом. Состав специально поместили в трубопровод некие злоумышленники.

– Загрязнение в нефтепроводе «Дружба» случилось на частном терминале в Самаре. Долгое время «Самаратранснефть-терминал» работает также через приемку нефти от ряда малых производителей. Кто-то из них и поставил ядовитый «фальсификат», – уточнил представитель «Транснефти».

Известно, что по факту умышленно причинения урона уже возбуждено уголовное дело. Силовики проводят в офисах самарских компаний обыски в рамках расследования.

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