«Полтуши разделал, а остальное закопал в лесу»: в Слуцке у браконьера нашли дома мясо лося и 4 незарегистрированных ружья

Лося застрелили во время запрета охоты на копытных. Фото: gosinspekciya.gov.by.

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Сельчанину из Слуцкого района грозит крупный штраф и уголовное обвинения, информируют в пресс-службе Госинспекции охраны животного и растительного мира.

Сперва госинспекторы из Любани нашли на территории охотугодий Случчины явные следы незаконной охоты на сохатого. В лесную почву неизвестный закопал переднюю часть туши, а вторую половину унес с собой.

– Сейчас в Беларуси запрещена охота на копытных, – прокомментировали в Госинспекции. – И во время расследования факта незаконной охоты, вскоре удалось выйти на нарушителя.

В родительском доме браконьер прятал 4 незарегистрированных ружья.

В браконьерстве заподозрили сельчанина из деревни Гольчицы в Слуцком районе. Отпираться мужчина не стал: дома у него обнаружилась – разделанная лосятина, патроны и порох к ружьям, хотя зарегистрированным охотником он не был.

– Мужчина признал, что подстрелил недавно лося. А во дворе у него был мотоцикл с дополнительной лампой-фарой: такой обычно браконьеры выслеживают ночью дичь, – пояснили в пресс-службе.

Часть добычи сельчанин отдал своему отцу, который живет в соседней деревне. В родительском доме инспекторы и нашли не только свежую лосятину, но и целый арсенал: четыре незарегистрированных ружья, а также патроны и порох к ним.

Браконьер заключен под стражу, против него завели уголовное дело. Ущерб, нанесенный деятельностью мужчины, оценен в 7650 белорусских рублей.