2019-04-26T20:57:45+03:00
Общество
КП Беларусь

На Пасху и майские праздники БелЖД добавит более 80 поездов

Дополнительные составы будут курсировать во всех направлениях
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
В праздники больше поездов будет назначено как по Беларуси, так и за границу.В праздники больше поездов будет назначено как по Беларуси, так и за границу.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
Изменить размер текста:

В преддверии апрельских и майских праздничных дней в БелЖД запланировано увеличивают количество поездов, информируют в пресс-центре белорусского перевозчика.

– Заблаговременно Белорусской железной дорогой приняты меры, обеспечивающие перевозку пассажиров в насыщенные праздничные и выходные дни в апреле и мае, – уточнили представители БелЖД.

Так в период с 27 апреля по 11 мая назначено свыше 80 допсоставов. Всего 20 «добавочных» поездов будут отправлены в международные рейсы, а еще 61 поезд отправится по рельсам внутриреспубликанского сообщения.

Также назначены и дополнительные маршруты в страны-соседки. Прибавочные поезда отправятся по самым востребованным направлениям: из Минска в Москву, из Минска в Санкт-Петербург, из Брест в Москву, из Гомеля в Сновск, из Минска в Вильнюс.

По Беларуси «усилены» допсоставами направления: Минск – Гомель, Минск – Брест, Минск – Витебск, Минск – Пинск, Минск – Мозырь со станцией Козенки, Полоцк – Минск, Витебск – Могилев, Могилев – Гомель, Могилев – Калинковичи.

При увеличение пассажиропотока, назначение дополнительных поездов может продолжится.

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Транспорт »

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Белорусы попали в мировой рейтинг, как самая неэмоциональная нация
«Полтуши разделал, а остальное закопал в лесу»: в Слуцке у браконьера нашли дома мясо лося и 4 незарегистрированных ружья
«Транснефть»: сырье в трубопроводе загрязнили вредители через узел частника
БелЖД: Билеты в Украину подорожают до 30%
В Минске из-за угрозы обрушения многоэтажки эвакуировали жильцов? [фото с места событий]
Под Минском пьяный отец хотел сжечь заведующую детсадом
В Минске начались экстренные переговоры по «ядовитой» российской нефти
Машина столкнулась с мотоциклом в Пинске: двое в реанимации
В Минск прилетели сотрудники ФБР США
Под Лунинцем внедорожник переехал велосипедистку
В «Великом Камне» впервые пройдет экономический форум
В Гродно погиб строитель - он упал с высоты
Под Шумилино легковушка улетела в кювет: трое раненых
В ночь на 2 мая в Беларуси могут не работать банковские карточки
Фотофакт: Николай Лукашенко показал в Пекине свой новый имидж
Лукашенко: «Мы готовы с близкой и родной Сербией сотрудничать настолько, насколько мы можем оказать поддержку в поставках военной техники»
Лукашенко в Пекине: «Отменять барьеры в отдельно взятой стране - все равно что на одном перекрестке ликвидировать автомобильную пробку»
Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте
Украина тоже приостановила прокачку «ядовитой» российской нефти
КГК: на металлургическом заводе в Жлобине сдали на металлолом импортное оборудование, поставленное для модернизации
В Минске задержали таксиста, который украл из забытой сумочки 175 рублей
В райцентрах и больших городах Витебской области построят около 1100 квартир для многодетных семей
В кабине ГАЗа зажало водителя после столкновения с трубой теплотрассы
Фотофакт. За сутки спасатели ликвидировали почти 90 возгораний в экосистемах
Белинвестбанк решил увеличить лимиты бескомиссионного пользования банкоматами
В ДТП под Полоцком машина в кювете перевернулась на крышу: есть пострадавшие
В Гомельской и Витебской областях введены запреты на посещение лесов
Фура протаранила авто с дорожными рабочими на трассе М1