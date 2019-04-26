На Пасху и майские праздники БелЖД добавит более 80 поездов

В праздники больше поездов будет назначено как по Беларуси, так и за границу. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Дополнительные составы будут курсировать во всех направлениях

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В преддверии апрельских и майских праздничных дней в БелЖД запланировано увеличивают количество поездов, информируют в пресс-центре белорусского перевозчика.

– Заблаговременно Белорусской железной дорогой приняты меры, обеспечивающие перевозку пассажиров в насыщенные праздничные и выходные дни в апреле и мае, – уточнили представители БелЖД.

Так в период с 27 апреля по 11 мая назначено свыше 80 допсоставов. Всего 20 «добавочных» поездов будут отправлены в международные рейсы, а еще 61 поезд отправится по рельсам внутриреспубликанского сообщения.

Также назначены и дополнительные маршруты в страны-соседки. Прибавочные поезда отправятся по самым востребованным направлениям: из Минска в Москву, из Минска в Санкт-Петербург, из Брест в Москву, из Гомеля в Сновск, из Минска в Вильнюс.

По Беларуси «усилены» допсоставами направления: Минск – Гомель, Минск – Брест, Минск – Витебск, Минск – Пинск, Минск – Мозырь со станцией Козенки, Полоцк – Минск, Витебск – Могилев, Могилев – Гомель, Могилев – Калинковичи.

При увеличение пассажиропотока, назначение дополнительных поездов может продолжится.