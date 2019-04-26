Белорусы попали в мировой рейтинг, как самая неэмоциональная нация

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В США сотрудники исследовательского центра Gallup провели соцобзор, проверяя на эмоциональность различные народы. Белорусы в этом рейтинге оказались среди самых безэмоциональных или даже аэмоциональных наций.

Исследователи задавали вопросы о положительном и отрицательном опыте прошлого дня и смотрели на реакцию людей. В эксперименте поучаствовали 151 тысяча человек из 140 стран.

Среди «плюс-вопросов» были, например, такие: «Вчера вы хорошо отдохнули? С вам весь день обращались уважительно? Вы узнали за день что-нибудь интересное?». А вызывая отрицательную эмоцию интервьюеры спрашивали: «Вы испытывали вчера физическую боль? Возможно, вы испытали вчера беспокойство, грусть, агрессию?».

Белорусы попали в рейтинг неэмоциональных наций. Фото: gallup.com.

И вот оказалось, что белорусам как и латвийцам, и азербайджанцам – как-то не до эмоций. Только 4 человека из 10 опрашиваемых (одной национальности), как говорится – вышли на эмоцию. Среди наиболее экспрессивных: нигерийцы, филиппинцы, жители Либерии и Эквадора. В этой выборке – 6 из 10 испытуемых поделились эмоциями.

На иллюстрацию «Карта мира с уровнем позитива», Беларусь в мировом рейтинге выделена светлым цветом, хуже дела с эмоциями обстоят только в Афганистане.