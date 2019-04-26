Десятки минчан прошли «Чернобыльским шляхом», несмотря на запрет

Ранее организаторы сообщили, что не собрали деньги на официальное проведение акции

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В Минске в пятницу, 26 апреля, десятки людей пришли для участия в акции «Чернобыльский шлях».

"Чернобыльским шляхом" прошли десятки человек.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

За день до даты шествия организаторы сообщили, что не смогли официально оформить «Шлях», так как не собрали достаточно средств, чтобы оплатить за охрану «движения» милицией.

Некоторые были с бело-красно-белыми флажками.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Собрались активисты у площадки рядом с Академией наук – всего было немногим более 30 человек. Митингующих отличали черно-желтые «радиоктивные» значки, бело-красно-белый стяги. За мероприятием наблюдали силовики в штатском. К собравшимся подходил сотрудник милиции и сообщал, что акция является несанкционированной.

К собравшимся подходили правоохранители, комментируя, что акция не является разрешенной.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Затем «Чернобыльский шлях» направился в сторону Киевского сквера. Шествие остановилось и рядом с часовней почтили минутой молчания Юрия Ходыко, Василя Быкова и Алеся Адамовича – первых организаторов «Шляха».

Пришедшие развернули плакаты.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В завершение акции были возложены цветы.

В завершение собравшиеся возложили цветы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фото: Святослав ЗОРКИЙ