И снова рекорд! 26 апреля оказался самым жарким за 33 года

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Весна в этом году радует теплой погодой, но совсем без дождя. Вчера, 26 апреля, был побит температурный рекорд. Такой высокой температуры воздуха, как в этом году, в этот день еще не было. Раньше максимум этого дня был 26 градусов - В Гродно в 1993 году.

Обновились рекорды в Дрогичине (+26,8), Высоком (+26,7) и Пинске (+26,6). В Минске и областных центрах (кроме Гродно) рекорды остались прежними, пишет БелаПАН.

27 апреля будет по-прежнему жарко, местами до +27, 28 апреля начнется похолодание.