Ушли из дома и пропали. В Минске ищут двух девочек

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В Минске ищут двух пропавших девочек, которые ушли из дома 54 по пр-ту Партизанскому 26 апреля около 16 часов. Милена Дужинская - 2007 года рождения, Ирина Корзун - 2006-го.

ГУВД Мингорисполкома сообщает приметы разыскиваемых.

Милена Дужинская - на вид около 11 лет, рост 145 см, среднего телосложения, волос темно-русый до пояса. Была одета в темно-фиолетовую рубашку в клетку, брюки темно-синего цвета, кроссовки темно-синего цвета (на каблуке «Сникерсы»).

Ирина Корзун - на вид около 13-14 лет, рост 145 см, среднего телосложения, волосы темно-русые чуть ниже плеча. Была одета в черную байку, черные легенсы, синие кеды (верх матерчатый джинсовый). При себе могла иметь бежевый портфель.

Если вам что-либо известно о местонахождении девочек или вы владеете какой-либо информацией в отношении них, просьба обратиться в милицию лично или по номерам телефонов: 2394175, +375-29-3560202, +375-29-8617902, +375-25-6019395, 102.