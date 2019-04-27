Cейчас Пинск, потом Лида. Стало известно, какой город будет культурной столицей в 2020 году

Эту позицию занимали Новополоцк, Бобруйск, Несвиж и несколько областных центорв

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Культурную столицу в Беларуси выбирают с 2010 года. Первым звание досталось Полоцку, был Несвиж, Новополоцк, многие областные города. В 2019 году культурно столицей считается Пинск. В Минкульте рассказывают, что в 2020 году станет Лида - второй поразмеру город Гродненской области.

- Штогод у горадзе праводзіцца звыш за 3 000 творчых мерапрыемстваў, - написано на сайте Министерства культуры. - На працягу года ў рамках акцыі ў Лідзе будуць рэалізаваны шматлікія праекты, сярод якіх музейна-асветніцкі праект «Замак Гедыміна - сведка мінуўшчыны», маладзёжны фестываль андэграўнднага мастацтва «Нетыпічны PARADIS», абласны фэстываль маладзёжных субкультур «Моладзевая хваля», адкрыты фестываль-конкурс мастацкай творчасці «Арт-тэрыторыя»і іншыя значныя культурныя мерапрыемствы.

Кстати, безотносительно культурной столицы, в Лиде в этом году снова пройдет музыкальный фестиваль Lidbeer, хедлайнерами которого станет группа «Сплин» и хип-хоп исполнитель Элджей.