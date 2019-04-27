2019-04-27T14:35:26+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Машина сбила девятилетнего мальчика во дворе в Минске

Ребенок в больнице
Настасья КОРСАК
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ГАИ напоминает водителям о скоростном режиме во дворахГАИ напоминает водителям о скоростном режиме во дворахФото: Сергей ГАПОН
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Авария произошла вечером 26 апреля во дворе одного из домов на улице Нестерова. Мальчик выбежал из-за припаркованных у края проезжей части машин, а водитель не успел среагировать и остановиться. Ребенок в больнице, у него травма ноги.

- В 2018 году зафиксировано восемь ДТП на дворовых территориях, в которых пострадали дети, приводит статистику belta.by. - В ГАИ просят родителей регулярно напоминать детям о необходимости соблюдать меры личной безопасности и правила поведения на дороге, подкрепляя информацию собственным примером.

Водители во дворах должны двигаться с минимальной скоростью и быть готовыми к внезапному появлению детей на дороге. При совершении маневра или парковке необходимо следить за пространством вокруг автомобиля, чтобы избежать наезда на проходящего близко к машине пешехода.

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