КП Беларусь
112 рыб на 11 тысяч рублей. Два рыбака заплатят штраф за незаконную рыбалку
Мужчин допрашивают
Фото: sk.gov.by
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Рыбаков задержали утром 25 апреля на берегу Вилейского водохранилища. Двое безработных мужчин ловили рыбу сетями. Улов - 112 рыб - обойдется им в 11 с лишним тысяч белорусских рублей. В такую сумму оценили причиненный вред окружающей среде. Дома у одного рыбака и на даче у второго нашли запрещенные рыболовные снасти.
- Сейчас подозреваемых допрашивают, - говорят в Следстенном комитете. - Для возмещения причиненного ущерба принимаются меры для наложения ареста на имущество задержанных.