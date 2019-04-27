2019-04-27T17:28:32+03:00
Минск
КП Беларусь

В Минске ограничили движение транспорта на некоторых улицах

А также из-за ремонтных проблем могут быть проблемы с выездом из Минска
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Хорошая погода и перекрытые улицы для машин и общественного транспорта. Чем не повод пересесть на велосипед?Хорошая погода и перекрытые улицы для машин и общественного транспорта. Чем не повод пересесть на велосипед?Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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27-29 апреля некоторым минским автолюбителям и тем, кто передвигается на общественном транспорте, придется выбирать другие маршруты.

- С 5.00 27 апреля до 5.00 29 апреля по проспекту Дзержинского от переулка Извозный до площади Богушевича будет частично ограничено движение транспорта, - рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Также в госавтоинспекции напоминают, что могут быть сложности с выездом из Минска из-за ремонтных работ с 6-го по 52-й км автодороги М6 Минск - Гродно - меняют асфальт. На территории Минского и Смолевичского районов ведется капитальный ремонт автодороги Р80 Слобода - Паперня. Во время строительства на некоторых участках организован временный объезд.

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