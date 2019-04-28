КП Беларусь
Задержан мужчина, "заминировавший" минское метро
Из-за угрозы минирования накануне Пасхи закрыли сразу три станции минского метро
Накануне Пасхи в Минске после сообщения о минировании метро закрыли сразу три станции.Фото: Юлия ВОЙЦИЦКАЯ
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Вечером 27 апреля неизвестный сообщил, что в Минске заминирована станция метро «Уручье».
Минский метрополитен сообщил об этом в соцсетях, пояснив, что на месте работают специалисты, и закрыты сразу три станции – «Уручье», «Борисовский тракт» и «Восток». Пассажиров высаживали на станции «Московской», чтобы дальше они добирались уже наземным транспортом.
Около 10 часов вечера станции открыли, ничего не найдя и извинившись в соцсетях перед пассажирами за созданные неудобства.
По факту заведомо ложного сообщения об опасности возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 340 УК РБ. Задержан подозреваемый.