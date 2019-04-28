2019-04-28T10:07:54+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Задержан мужчина, "заминировавший" минское метро

Из-за угрозы минирования накануне Пасхи закрыли сразу три станции минского метро
Сергей ДЕМИДОВ
Поделиться:
Накануне Пасхи в Минске после сообщения о минировании метро закрыли сразу три станции.Накануне Пасхи в Минске после сообщения о минировании метро закрыли сразу три станции.Фото: Юлия ВОЙЦИЦКАЯ
Изменить размер текста:

Вечером 27 апреля неизвестный сообщил, что в Минске заминирована станция метро «Уручье».

Минский метрополитен сообщил об этом в соцсетях, пояснив, что на месте работают специалисты, и закрыты сразу три станции – «Уручье», «Борисовский тракт» и «Восток». Пассажиров высаживали на станции «Московской», чтобы дальше они добирались уже наземным транспортом.

Около 10 часов вечера станции открыли, ничего не найдя и извинившись в соцсетях перед пассажирами за созданные неудобства.

По факту заведомо ложного сообщения об опасности возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 340 УК РБ. Задержан подозреваемый.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Барановичах вахтер тушила пожар в общежитии и пострадала
В Новолукомле внедорожник «Ниссан» врезался в дерево, водитель и пассажир погибли
Белорусские пограничники открыли огонь по нарушителю на границе с Литвой
В Берестовицком районе ливень размыл дорогу
Митрополит Павел обратился к верующим с Пасхальным посланием
В Минске ограничили движение транспорта на некоторых улицах
112 рыб на 11 тысяч рублей. Два рыбака заплатят штраф за незаконную рыбалку
Машина сбила девятилетнего мальчика во дворе в Минске
Cейчас Пинск, потом Лида. Стало известно, какой город будет культурной столицей в 2020 году
Ушли из дома и пропали. В Минске ищут двух девочек
И снова рекорд! 26 апреля оказался самым жарким за 33 года
Десятки минчан прошли «Чернобыльским шляхом», несмотря на запрет
Белорусы попали в мировой рейтинг, как самая неэмоциональная нация
На Пасху и майские праздники БелЖД добавит более 80 поездов
«Полтуши разделал, а остальное закопал в лесу»: в Слуцке у браконьера нашли дома мясо лося и 4 незарегистрированных ружья
«Транснефть»: сырье в трубопроводе загрязнили вредители через узел частника
БелЖД: Билеты в Украину подорожают до 30%
В Минске из-за угрозы обрушения многоэтажки эвакуировали жильцов? [фото с места событий]
Под Минском пьяный отец хотел сжечь заведующую детсадом
В Минске начались экстренные переговоры по «ядовитой» российской нефти
Машина столкнулась с мотоциклом в Пинске: двое в реанимации