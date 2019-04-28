Митрополит Павел обратился к верующим с Пасхальным посланием

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27 апреля 2019 года митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, совершил вечерню с чтением 15 паремий. А также Божественную литургию святителя Василия Великого в Свято-Духовом кафедральном соборе города Минска, сообщает church.by.

Кроме того, он обратился с посланием к верующим, где обозначил, что «Господь сподобил нас вновь встретить праздничное величайшее событие мировой истории — Воскресение Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. Днесь торжествует Церковь Православная, ликует мир видимый и невидимый, миллионы христианских сердец наполняются неизреченной радостью, ибо

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа? (Ос. 13:14) — восклицает ныне вся полнота Святой Церкви Христовой. Своей Крестной смертью Господь наш Иисус Христос упразднил смерть, Своим Воскресением открыл перед нами возможность вхождения в радость вечного бытия, даровал каждому из нас благодатные силы расторгнуть оковы греха и обрести подлинную жизнь — жизнь в единении с Богом».