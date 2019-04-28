2019-04-28T11:34:46+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Берестовицком районе ливень размыл дорогу

Повреждены 25 метров проезжей части
Сергей ДЕМИДОВ
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В Берестовицком районе ливень размыл дорогу.В Берестовицком районе ливень размыл дорогу.Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Дорогу размыло в результате ливня, который накрыл деревню Кочаны в Берестовицком районе. 27 апреля в МЧС сообщили, что проехать по дороге невозможно.

Оказалось, что после ливня и схода воды с полей дренажная труба не справилась с объемом поступающей воды, и та хлынула на проезжую часть, размыв ее, сообщает grodno.mchs.gov.by.

На месте ЧП прибыли специалисты и техника, чтобы восстановить проезжую часть и движение автомобилей.

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