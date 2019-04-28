КП Беларусь
Белорусские пограничники открыли огонь по нарушителю на границе с Литвой
Чтобы задержать нарушителя, сморгонские пограничники были вынуждены применить оружие
Белорусские пограничники открыли огонь по нарушителю на границе с Литвой.Фото: Оксана БРОВАЧ
Изменить размер текста:
ЧП произошло вечером 27 апреля. Нарушителя пограничники обнаружили в пограничной зоне – недалеко от белорусско-литовской границы.
Мужчина не реагировал на неоднократные требования остановиться и пытался скрыться, сообщает gpk.gov.by.
Сморгонские пограничники были вынуждены применить оружие. Нарушителем оказался мужчина 1988 года рождения, он получил огнестрельное ранение.
Задержанному оказали помощь и отвезли в больницу.
Идет разбирательство.