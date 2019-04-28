2019-04-28T11:47:55+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Белорусские пограничники открыли огонь по нарушителю на границе с Литвой

Чтобы задержать нарушителя, сморгонские пограничники были вынуждены применить оружие
Сергей ДЕМИДОВ
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Белорусские пограничники открыли огонь по нарушителю на границе с Литвой.Белорусские пограничники открыли огонь по нарушителю на границе с Литвой.Фото: Оксана БРОВАЧ
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ЧП произошло вечером 27 апреля. Нарушителя пограничники обнаружили в пограничной зоне – недалеко от белорусско-литовской границы.

Мужчина не реагировал на неоднократные требования остановиться и пытался скрыться, сообщает gpk.gov.by.

Сморгонские пограничники были вынуждены применить оружие. Нарушителем оказался мужчина 1988 года рождения, он получил огнестрельное ранение.

Задержанному оказали помощь и отвезли в больницу.

Идет разбирательство.

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