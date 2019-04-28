Белорусские пограничники открыли огонь по нарушителю на границе с Литвой. Фото: Оксана БРОВАЧ

Чтобы задержать нарушителя, сморгонские пограничники были вынуждены применить оружие

Изменить размер текста: A A

ЧП произошло вечером 27 апреля. Нарушителя пограничники обнаружили в пограничной зоне – недалеко от белорусско-литовской границы.

Мужчина не реагировал на неоднократные требования остановиться и пытался скрыться, сообщает gpk.gov.by.

Сморгонские пограничники были вынуждены применить оружие. Нарушителем оказался мужчина 1988 года рождения, он получил огнестрельное ранение.

Задержанному оказали помощь и отвезли в больницу.

Идет разбирательство.