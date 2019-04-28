В Новолукомле внедорожник «Ниссан» врезался в дерево, водитель и пассажир погибли. Фото: УВД Витебского облисполкома.

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За рулем внедорожника «Ниссан-Патрол» был 48-летний житель Борисова. Рядом – 36-летняя жительница Чашникского района. Трагедия произошла около часа ночи 28 апреля.

Водитель не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и на скорости врезался в придорожное дерево, сообщает УВД Витебского облисполкома.

В результате ДТП водитель погиб на месте.

Женщину с многочисленными травмами доставили в больницу, где она вскоре скончалась.