В Барановичах вахтер тушила пожар в общежитии и пострадала. Фото: 112.by.

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Задымление в общежитии в Барановичах произошло в пять утра 27 апреля. Вахтер общежития в одиночку бросилась тушить возгорание на первом этаже.

Специалисты МЧС прибыли в общежитие после сработки автоматической пожарной сигнализации в 5-этажном общежитии по улице Космонавтов. Спасатели обнаружили, что мужественная вахтер потушила возгорание ценой собственного здоровья, сообщает brest.mchs.gov.by.

Вахтер получила отравление продуктами горения, термоингаляционный ожог, ожог щеки и кисти руки. Женщина в больнице.

Огнем уничтожена детская коляска, повреждены два детских велосипеда, закопчены стены и потолок в коридоре первого этажа,