Николай Лукашенко передал эксклюзивные подарки лидеру КНР Си Цзиньпину

Николай Лукашенко подготовил лидеру КНР Си Цзиньпину эксклюзивные подарки, а вручил их Александр Лукашенко. Фото: tvr.by.

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Напомним, младший сын сопровождал Александра Лукашенко в поездке в Пекин, где показал свой новый имидж.

Оказалось, Николай подготовил подарки семье китайского лидера. Подарки передал Александр Лукашенко, сообщает телеканал «Беларусь 1».

Николай подготовил в качестве подарков фирменный белорусский шоколад, а для супруги Си Цзиньпина — набор стеклянных фигур ручной работы, который создали по индивидуальному заказу на стеклозаводе «Неман».

Стеклянные фигуры - 12 животных из зодиакального китайского календаря.