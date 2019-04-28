2019-04-28T16:20:19+03:00
Политика
КП Беларусь

Александр Лукашенко зажег свечу в храме Рождества Христова и угостил прихожан шоколадом "Президент"

Президент Беларуси посетил храм в агрогородке Острошицы
Сергей ДЕМИДОВ
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Лукашенко зажег свечу в храме Рождества Христова и угостил прихожан шоколадом "Президент". Фото: president.gov.by.Лукашенко зажег свечу в храме Рождества Христова и угостил прихожан шоколадом "Президент". Фото: president.gov.by.
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Александр Лукашенко приехал в храм 28 апреля, в день, когда православные празднуют Пасху.

У входа в церковь его встречал настоятель протоиерей Александр Зимницкий.

- В этот светлый, радостный праздник - Воскресение Христово - я бываю в маленьких деревушках. Уже много-много храмов у меня за плечами, стараюсь помочь, где-то подремонтировать. Очень люблю эти храмы, - передает president.gov.by слова Лукашенко, который уточнил, что не любит помпезности.

Президент пожелал всех благ не только белорусам.

- Вы знаете, как сейчас пристально за нами наблюдают. И пусть наблюдают. Но если Господь будет с нами, то будет все в порядке, - подытожил Александр Лукашенко, передал в дар храму икону и угостил прихожан шоколадом «Президент».

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