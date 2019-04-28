2019-04-28T17:47:07+03:00
Происшествия
КП Беларусь

"Беларусбанк" предупреждает о новых случаях мошенничества

Ради быстрого обогащения неизвестные представляются работниками банка и пытаются завладеть деньгами клиента
Сергей ДЕМИДОВ
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"Беларусбанк" предупреждает о новых случаях мошенничества."Беларусбанк" предупреждает о новых случаях мошенничества.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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В феврале специалисты уже предупреждали об опасности. В том числе милиция сообщала, что преступники применяют все более продвинутые методы обмана, телефонный номер даже может совпасть с номером банка.

На этот раз забили тревогу специалисты «Беларусбанка».

Выявлены случаи, когда мошенники звонили клиентам, представлялись работниками банка, просили данные карты, логин и пароль интернет-банкинга. Банк напоминает, что сотрудники банка не могут звонить и просить подобную информацию.

Если такой звонок все же поступил - лучше прекратите разговор с собеседником.

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