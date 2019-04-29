2019-04-29T11:32:28+03:00
Общество
КП Беларусь

В прошлом году в Беларуси выдали 680 льготных кредитов на проведение ЭКО

У 14% супружеских пар есть фактор бесплодия
Полина СВЕТЛОВА
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Примерно 600-800 пар в год обращаются за кредитованием ЭКОПримерно 600-800 пар в год обращаются за кредитованием ЭКОФото: Павел МАРТИНЧИК
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Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» сообщила главный специалист по акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения Юлия Савочкина. Она отметила, что в Минздрав часто приходят обращения по поводу оказания бюджетной помощи на проведение процедуры экстракорпорального оплодотворения. Около 14% супружеских пар, к сожалению, бесплодны.

- Я могу сказать, что обращаются за кредитованием ЭКО около 600 - 800 супружеских пар в год. Грубо говоря, около тысячи семейных пар в год хотели бы иметь то или иное бюджетное финансирование одной попытки ЭКО. По последним данным, выдано 680 кредитов за 2018 год, - отметила Юлия Савочкина. Специалист добавила, что Беларусь входит в первую десятку стран по эффективности технологии ЭКО.

По словам Савочкиной, Минздрав сейчас прорабатывает механизм бюджетного финансирования ЭКО. В ведомстве будут опираться на опыт других стран, где есть похожие программы предоставления бюджетного финансирования ЭКО.

Также Министерство здравоохранения прорабатывает вопрос проведения бесплатной попытки ЭКО для супружеских пар в возрасте до 40 лет. Всего в 2018 году в стране родилось 93,5 тысячи малышей.

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