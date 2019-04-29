В Минске закрывают два выхода из метро «Октябрьская»

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- С 29 апреля по 4 мая 2019 года будут закрыты частично (наполовину) выходы №1-1 и №1-2 станции «Октябрьская» с целью проведения ремонтных работ. Приносим извинения пассажирам за временные неудобства, - сообщили в пресс-службе Минского метрополитена.

Вечером 27 апреля в Минске ненадолго закрывали три станции метро, но не из-за ремонтных работ, а потому что неизвестный сообщил о минировании. Были закрыты «Уручье», «Борисовский тракт» и «Восток». Пассажиров высаживали на станции «Московской», чтобы дальше они добирались уже наземным транспортом. Около 10 часов вечера станции открыли, ничего не найдя и извинившись в соцсетях перед пассажирами за созданные неудобства. Мужчину, который «пошутил» о минировании, задержали на следующий день.