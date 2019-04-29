Муж оставил жену в лесу и пошел домой. Женщину искали спасатели

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В три часа ночи 29 апреля в МЧС позвонила женщина и сказала, что она заблудилась в лесу возле агрогородка Вежи Слуцкого района и не может выйти оттуда. На поиски выехали спасатели: уже через полчаса женщина вышла на свет и звук пожарной автоцистерны, сообщает пресс-служба МЧС.

Оказалось, женщина вышла из дома встретить мужа. На обратном пути муж и жена решили пойти через лес. По каким-то причинам муж оставил жену в лесу одну, а сам пошел домой. По предварительным данным, оба были пьяны.

Напомним, на посещение лесов по всей Беларуси введен запрет. Только за прошлые сутки в стране ликвидировали 6 лесных пожаров, 1 торфяной пожар и 6 пожаров травы и кустов. В МЧС просят не нарушать запрет, а если видите пожар, сразу звоните по телефону 112 или 101.