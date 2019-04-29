Украденную икону XIX века вернули в женский монастырь в Могилеве

Ценность похитили три года назад

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Икону святого Николая Чудотворца, выполненную в России в XIX веке, похитили из Свято-Никольского женского монастыря еще в сентябре 2016 года, рассказали в пресс-службе УСК по Могилевской области.

В январе этого года, по информации управления КГБ по Могилевской области, нашли неопознанную икону. Следователи установили, что ее похитили из Свято-Никольского женского монастыря. Икону опознала настоятельница. По заключению специалистов Национального художественного музея, образ представляет собой историко-культурную и художественную ценность.

В монастырь реликвию вернули начальник управления СК по Могилевской области Андрей Лис и глава управления КГБ по Могилевской области Александр Терехов. Расследование уголовного дела по факту хищения иконы возобновлено. Сейчас ищут ее похитителя.