Белгидромет - о лете в апреле: «Температура была на 3 - 9 градусов выше нормы»

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В Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды рассказали, что в воскресенье, 28 апреля, температурный фон был выше климатической нормы, сообщает belta.by. Например, в Минске было на 6 градусов теплее нормы, а в других регионах - на 3 - 9 градусов. При этом температурные рекорды в Минске и областных центрах не были побиты.

В целом по стране температура колебалась от 20 до 27 градусов. Теплее всего было в Гомельской области - на метеостанции Октябрь зафиксировали 27 градусов. А вот местами в Брестской, Гродненской и Витебской областях было холоднее - от 17 до 20 тепла. Это объясняется тем, что в этих регионах шли дожди и поступила более холодная воздушная масса.

Уже в понедельник, 29 апреля, в стране стало холоднее - куртка понадобится даже жителям Гомельской области. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем составит 13 - 19 тепла.