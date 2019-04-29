Директор брестской фирмы тратил деньги предприятия на ремонт своего дома

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О том, что директор присвоил деньги фирмы, узнали работники управления департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Брестской области. Предприятие, о котором идет речь, занимается изготовлением и реализацией машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства.

Как выяснилось, руководитель фирмы передал в бухгалтерию чек о покупке за личные деньги бетона на сумму почти 2 тысячи рублей якобы для ремонта пола в подвале предприятия. Но бетон был использован на строительство собственного дома директора фирмы. Во время разбирательства стало известно, что в 2016 - 2018 годах директор каждый месяц получал надбавки за сложность и напряженность работы, не предусмотренные контрактом. Основанием для этих выплат были решения, которые принимал сам руководитель фирмы. Ущерб предприятию оценивают в почти 9 тыс. рублей.

В отношении директора коммерческой структуры возбуждено уголовное дело по статье «Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями».