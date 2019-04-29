Следственный комитет завершил расследование аварии, в которой погиб вратарь футбольного клуба «Витебск»

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ДТП произошло вечером 17 декабря прошлого года. 27-летний Андрей Щербаков ехал за рулем автомобиля «КИА» по территории Толочинского района Витебской области. В машине были его жена Анна и двое сыновей - шестилетний Артем и трехлетний Глеб. Автомобиль занесло, и он врезался в эвакуатор «Мерседес». Выжить удалось только младшему из мальчиков. Семья Щербаковых ехала домой в Витебск из минского аэропорта. Накануне они прилетели из Египта. Водитель Mercedes в ДТП не пострадал.

По заключению автотехнической экспертизы, средняя скорость движения автомобиля Kia Rio составляла больше 110 км/ч. Следственный эксперимент показал, что у водителя Mercedes Sprinter не было технической возможности остановить машину, когда возникла опасность столкновения. При этом водители машин в момент ДТП были трезвыми, автомобили находились в исправном состоянии.

Осадков в тот вечер не было, дорога была обработана противоскользящими материалами - это подтверждают записи в журналах и данные GPS-трекеров, установленных в автомобилях дорожных служб, и показания свидетелей.

После осмотра записи видеорегистратора, установленного в «КИА», следствие сделало вывод, что водитель отвлекся от управления автомобилем. Предварительное расследование по уголовному делу прекратили в связи со смертью водителя легкового автомобиля.