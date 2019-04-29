2019-04-29T14:33:59+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Хотел ей понравиться». Эксгибиционист несколько месяцев оголялся перед девушкой

Ему придется ответить за хулиганство
Полина СВЕТЛОВА
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Мужчина выбрал необычный способ знакомстваМужчина выбрал необычный способ знакомстваФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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В гродненскую милицию обратилась 34-летняя местная жительница. Она сообщила, что на протяжении нескольких месяцев один и тот же человек практически в одном и том же месте время от времени демонстрирует ей половой орган. Оперативники нашли подозреваемого - им оказался 34-летний гродненец, который раньше к ответственности не привлекался. Мужчина объяснил свое поведение тем, что эта девушка ему сильно понравилась. По статье «хулиганство» в отношении него возбуждено уголовное дело.

Как рассказали в УВД Гродненского облисполкома, из 50 уголовных дел, возбужденных с начала года по статье «Хулиганство», три на совести эксгибиционистов.

В милиции добавляют, что чаще всего эксгибиционистами являются мужчины среднего возраста. Их жертвами обычно становятся маленькие девочки. Хотя эксгибиционизм не связан с педофилией, потому что возраст свидетеля обнажения в большинстве случаев не имеет значения. Эксгибиционисты часто боятся и избегают нормальных сексуальных отношений. А достичь оргазма могут только таким способом. Эксгибиционистами часто становятся закомплексованные и робкие мужчины с глубокими эмоциональными проблемами.

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