«Хотел ей понравиться». Эксгибиционист несколько месяцев оголялся перед девушкой

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В гродненскую милицию обратилась 34-летняя местная жительница. Она сообщила, что на протяжении нескольких месяцев один и тот же человек практически в одном и том же месте время от времени демонстрирует ей половой орган. Оперативники нашли подозреваемого - им оказался 34-летний гродненец, который раньше к ответственности не привлекался. Мужчина объяснил свое поведение тем, что эта девушка ему сильно понравилась. По статье «хулиганство» в отношении него возбуждено уголовное дело.

Как рассказали в УВД Гродненского облисполкома, из 50 уголовных дел, возбужденных с начала года по статье «Хулиганство», три на совести эксгибиционистов.

В милиции добавляют, что чаще всего эксгибиционистами являются мужчины среднего возраста. Их жертвами обычно становятся маленькие девочки. Хотя эксгибиционизм не связан с педофилией, потому что возраст свидетеля обнажения в большинстве случаев не имеет значения. Эксгибиционисты часто боятся и избегают нормальных сексуальных отношений. А достичь оргазма могут только таким способом. Эксгибиционистами часто становятся закомплексованные и робкие мужчины с глубокими эмоциональными проблемами.