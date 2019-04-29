Финальный сезон «Игры престолов» покажут по-белорусски

Почти одновременно с мировой премьерой новые серии появятся на платформе

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Сенсационную новинку анонсировал видеосервис VOKA: белорусские поклонники «Игры престолов» могут смотреть новые серии последнего сезона на родном языке практически сразу после их мировой премьеры.

Первые две серии заключительного сезона самого популярного сериала в жанре фэнтези уже размещены на платформе в разделе «Кіно па-беларуску». А оставшиеся эпизоды будут появляться в белорусской озвучке через 72 часа после официального релиза, рассказали KP.BY в представительстве видеосервиса.

- Сериал станет достойным пополнением белорусскоязычного контента и подарит не один час ярких эмоций и настоящего удовольствия от просмотра, - уверен заместитель гендиректора компании velcom | A1 по цифровым платформам и контенту Антон Бладик.

Новые серии восьмого сезона популярного сериала выходят раз в неделю по понедельникам.