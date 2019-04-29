Под Минском ликвидировали крупнейшую в истории независимой Беларуси нарколабораторию

Лаборатории с такими объемами производства в Беларуси еще не выявляли. Фото: ГПК

За ее организацию злоумышленникам грозит до 20 лет колонии

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Профессионально оборудованную подпольную лабораторию обнаружили в Минском районе, рассказали в ГПК. В лаборатории производили особо опасные психотропные вещества альфа-PVP и альфа-PHP. Ее деятельность пресекли сотрудники оперативного подразделения погранслужбы и Комитета государственной безопасности Беларуси совместно с ФСБ России.

23 апреля в Хатежино с поличным задержали двоих россиян. Еще один их соотечественник и подельник задержан в одном из складских помещений возле Малиновки в Минском районе.

Во время проведения осмотра нашли и изъяли промышленное лабораторное оборудование, порошкообразное вещество белого цвета общим весом около 30 кг и жидкие вещества общим объемом 750 л. Раньше в Беларуси не выявлялись лаборатории такого уровня оснащения и объемов производства наркотиков.

Эксперты выяснили, что эти образцы - особо опасные психотропные вещества альфа-PVP и альфа-PHP, а также прекурсор 4-метилпропиофенон.

Предварительно установлено, что прекурсоры для изготовления психотропов и лабораторное оборудование ввезли в Беларусь из России.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, совершенное группой лиц в отношении особо опасных наркотических средств, психотропных веществ в крупном размере». Один из россиян также стал фигурантом уголовного дела по статье «Незаконные с целью сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка либо незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов».

За организацию нарколаборатории злоумышленникам грозит до 20 лет лишения свободы.