2019-04-29T14:54:22+03:00
Экономика
КП Беларусь

Курсы валют 29 апреля: доллар подешевел, евро стал дороже

Российский рубль тоже упал в цене
Полина СВЕТЛОВА
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По какому курсу сейчас продается иностранная валюта?По какому курсу сейчас продается иностранная валюта?Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Национальная валюта укрепилась по отношению к доллару и российскому рублю. После торгов в понедельник, 29 апреля, евро слегка прибавил в цене - 0,1% и теперь стоит 2,537 рубля.

А вот доллар потерял 0,07%. Американская валюта сейчас продается за 2,1089 белорусского рубля.

Российская валюта потеряла 0,06% от предыдущей стоимости - в результате за 100 российских рублей сейчас просят 3,2594 белорусского рубля.

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