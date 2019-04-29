КП Беларусь
Курсы валют 29 апреля: доллар подешевел, евро стал дороже
Российский рубль тоже упал в цене
По какому курсу сейчас продается иностранная валюта?Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Национальная валюта укрепилась по отношению к доллару и российскому рублю. После торгов в понедельник, 29 апреля, евро слегка прибавил в цене - 0,1% и теперь стоит 2,537 рубля.
А вот доллар потерял 0,07%. Американская валюта сейчас продается за 2,1089 белорусского рубля.
Российская валюта потеряла 0,06% от предыдущей стоимости - в результате за 100 российских рублей сейчас просят 3,2594 белорусского рубля.