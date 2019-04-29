В Витебске загорелась духовка, когда семья пекла пасхальные куличи

На пожаре никто не пострадал, но мебель в кухне повреждена

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28 апреля в 11.39 в Витебске случился пожар из-за загоревшегося электрического духового шкафа. Когда спасатели прибыли по вызову, из окна третьего этажа жилого дома шел дым. Хозяин квартиры, его жена и дети не пострадали. Они были дома, когда начался пожар, но до прибытия спасателей самостоятельно покинули жилье. Пожар произошел, когда семья пекла пасхальные куличи.

- На кухне горел электрический духовой шкаф. В результате в помещении кухни повреждена мебель, закопчены стены и потолок, - рассказали в пресс-службе МЧС. - Предварительная версия причины пожара - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.