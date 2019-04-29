2019-04-29T14:56:56+03:00
Общество
КП Беларусь

В Шарковщинском районе милиционеры гнались за авто с 12 поросятами

Животных украли из свинокомплекса три приятеля
Наталья ПАРТОЛИНА
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12 поросят украли трое жителей шарковщинского района. Фото: УВД Витебского облисполкома.12 поросят украли трое жителей шарковщинского района. Фото: УВД Витебского облисполкома.
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Полный багажник живых поросят –такую картину увидели сотрудники милиции, когда осматривали автомобиль, за которым пришлось какое-то время гоняться по бездорожью. Поросят, как выяснилось, украли со свинокомплекса трое местных жителей.

Мужчины заранее спланировали операцию, в которой каждому из них была отведена определенная роль. Двое взломали двери свинокомплекса и запихали поросят в пакеты, третий стоял на дороге и следил, чтобы никто не помешал им.

Похищенных поросят загрузили в багажник легкового авто. Ворам не повезло, по дороге водитель, который вез поросят, встретил автомобиль, за рулем которого был участковый инспектор. Злоумышленник резко свернул с дороги и попытался скрыться. Но после недолгой погони его задержали. Вскоре установили и задержали обоих его подельников.

-Всего добычей воров стали 12 поросят общей стоимостью почти 2000 рублей, - рассказали в группе информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома. – Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 УК РБ.

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