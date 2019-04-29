Сборная Беларуси обыграла Литву в первом матче чемпионата мира

Если сборная не займет первое или второе место, то вряд ли прочитает о себе что-то хорошее в комментариях в интернете. Фото: hockey.by

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Сборная Беларуси провела первый матч чемпионата мира в дивизионе А1. В соперниках была команда Литвы.

Хоккейная сборная начала подготовку к всплытию со дна. Сборная готовится к чемпионату мира во втором по силе дивизионе

Напомним, также нашим хоккеистам предстоит сыграть с Казахстаном, Словенией, Венгрией, Южной Кореей. Чтобы вернуться в элитный дивизион мирового хоккея надо занять первое или второе место. И главные конкуренты - Казахстан и Словения.

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Но игра с Литвой началась обескураживающе. Уже к 9-й минуте проигрывали 0:2. А к 17-й минуте уже вели 3:2. Во втором периоде сборная Беларуси владела преимуществом, но умудрилась на ровном месте заработать буллит, благо вратарь Дмитрий Мильчаков не дал себя пробить. В третьем периоде наши хоккеисты упрочили преимущество, но спокойной концовки не получилось – еще раз пропустили. Благо победу не упустили 4:3.

Завтра в 16:00 матч Беларусь – Венгрия.

Литва — Беларусь — 3:4 (2:3, 0:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 — Дан.Богздюл (2.52 — мен.). 2:0 — Зубрус (Дан.Богздюл, Кракаускас, 8.23). 2:1 — Лопачук (8.51). 2:2 — С.Малявко (А.Малявко, 15.52). 2:3 — Платт (Ковыршин, 16.35). 2:4 — Феоктистов (Бэйлен, Лисовец, 43.00). 3:4 — Гинтаутас (Чижас, 52.34).