В Минском районе утонул 15-летний подросток

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Днем 27 апреля 15-летний подросток со своим 17-летним другом были на берегу Сеницкого водохранилища. Младший пошел искупаться и стал тонуть. Второй пытался его спасти, но ему это не удалось. Тело парня достали из воды сотрудники РОЧС. Минский районный отдел Следственного комитета проводит доследственную проверку.

Напомним, купаться можно только в безопасном месте. В МЧС рекомендуют перед купанием убедиться, что дно чистое, без коряг, водорослей и ила. На берегу не должно быть битого стекла, острых камней и других опасных предметов. Не заходите далеко в воду в незнакомых местах – там могут быть течения, водовороты или резкие перепады глубины. В незнакомых местах лучше не нырять, не стоит прыгать в воду с мостов и обрывов - есть риск удариться головой о строительные конструкции или каменистое дно.