2019-04-29T16:56:17+03:00
Общество
КП Беларусь

Бывшего директора «Би энд Би иншуренс Ко» приговорили к двум годам ограничения свободы

Он продолжал заключать договоры на страхование, когда лицензии у предприятия уже не было
Полина СВЕТЛОВА
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Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалованПриговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалованФото: Павел МАРТИНЧИК
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Уголовное дело возбудили в июне 2018 года. Тогда сообщалось, что мужчина нелегально получил доход на сумму свыше 170 тысяч рублей.

Якобы после того, как в апреле страховое общество лишили лицензии, его гендиректор организовал работу по дальнейшему привлечению к страхованию автомобилей новых клиентов. Незаконный доход «Би энд Би иншуренс Ко» оценили на общую сумму более 110,8 тысяч рублей.

29 апреля его признали виновным в незаконной предпринимательской деятельности, сопряженной с получением дохода в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе Мингорсуда. Ему назначили 2 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Бывший гендиректор ближайшие пять лет не сможет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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