Белстат рассказал, на что уйдут деньги, собранные на субботнике 20 апреля

За день в фонд перечислили больше 9 тысяч рублей

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Это на 11,8% больше, чем в 2018 году, сообщили belta.by в Национальном статистическом комитете. В субботнике приняли участие 2868 человек. Половина заработанных денег останется в распоряжении облисполкомов и Минского горисполкома. Их потратят на благоустройство населенных пунктов, ремонт, реконструкцию, реставрацию, восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны, а еще на подготовку детских лагерей к очередному сезону.

Еще 50% средств перечислят Минфину. Эти деньги направят на капитальный ремонт с модернизацией памятника партизанам и воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, с Вечным огнем и ритуальной площадкой (монумент Победы в Минске), и ремонт подземного пешеходного перехода (нижняя ритуальная площадка и служебные помещения).