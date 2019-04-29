В Гродно во дворе частного дома нашли закопанные останки человека

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О том, что во дворе дома обнаружены останки, в милицию сообщили 28 апреля. Следователи, оперативные сотрудники и эксперты провели осмотр места происшествия – в результате было принято решение о возбуждении уголовного дела по факту убийства. По предварительным данным, погибшим является житель Гродно 1973 года рождения, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Точную причину смерти мужчины установят эксперты. Известно, что во дворе этого дома периодически собираются люди, которые ведут асоциальный образ жизни, злоупотребляют спиртным. По подозрению в совершении преступления задержали трех мужчин – 57 летнего, 48 летнего и 41-летнего. Расследование продолжается.