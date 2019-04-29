В Щучинском районе пропали 4 девятиклассника. Милиция искала их все выходные

Нашли подростков на украденных велосипедах по дороге к отцу одного из парней

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ЧП случилось в Щучинском районе вечером в пятницу, 26 апреля, проинформировали в пресс-службе Гродненского облисполкома.

Сразу после уроков четыре ученика из девятого класса бесследно исчезли. Подростки учатся в одном классе, но проживают в разных деревнях: Острино и Новый двор. Однако дома ни у кого из них парни вечером не объявились, на связь они также не выходили, поэтому родители обратились в милицию.

Правоохранители начали розыск несовершеннолетних сразу же, отрабатывая все возможные маршруты и места нахождения школьников. Поиски продолжались и в субботу, 27 апреля. А в воскресенье молодых людей обнаружили. Случайно.

Милиционеры продолжали поиск пропавших детей и один из нарядов, патрулируя окрестности, увидел четырех велосипедистов. Оказалось, что велосипеды ребята «увели» с частных подворий. А направлялись они в к отцу одного из мальчиков, который лишен родительских прав.

Выяснилось, что за два дня «похождений» подростки умудрились не только угнать чужие велосипеды, но залезли в сельмаг, поели там в свое удовольствие, а также унесли других товаров на сумму более 400 рублей.

Действия молодых преступников направлены на правовую оценку. Сообщается, что характеристики сельских школьников далеко не примерные.