В Витебском районе 17-летний парень перевернулся ночью на мотоблоке и погиб

Изменить размер текста: A A

Трагедией закончились поздние «покатушки» для молодого сельчанина, проинформировали belta.by в пресс-службе УГАИ УВД Витебского областного исполкома.

Несчастье случилось в деревне Курино Витебского района в субботу, 27 апреля. Поздно вечером 17-летний молодой человек проезжал на мотоблоке по Центральной улице. Около 23.30 часов парень налетел на своем ТС на бордюр тротуара, из-за чего мотоблок перевернулся и упал с проезжей части на обочину.

Молодой человек погиб в 100 метрах от своего дома. Фото: УВД Витебского облисполкома.

К сожалению, для молодого водителя это ДТП стало смертельным. Парен неудачно упал вместе с мотоблоком, получив в аварии серьезные повреждения и погиб прямо на месте. Он не доехал до своего дома около 100 метров.

По факту гибели проводится проверка.

Ранее «Комсомолка» сообщала о гибели в Рогачеве велосипедиста, мужчина съехал с крыльца на переднем колесе и получил смертельную травму, ударившись головой о землю.