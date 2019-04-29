2019-04-29T19:15:46+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Витебском районе 17-летний парень перевернулся ночью на мотоблоке и погиб

ДТП произошло в минувшие выходные
Надежда БУТОВИЧ
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ДТП произошло около полуночи.ДТП произошло около полуночи.Фото: Сергей ГАПОН
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Трагедией закончились поздние «покатушки» для молодого сельчанина, проинформировали belta.by в пресс-службе УГАИ УВД Витебского областного исполкома.

Несчастье случилось в деревне Курино Витебского района в субботу, 27 апреля. Поздно вечером 17-летний молодой человек проезжал на мотоблоке по Центральной улице. Около 23.30 часов парень налетел на своем ТС на бордюр тротуара, из-за чего мотоблок перевернулся и упал с проезжей части на обочину.

Молодой человек погиб в 100 метрах от своего дома. Фото: УВД Витебского облисполкома.

Молодой человек погиб в 100 метрах от своего дома. Фото: УВД Витебского облисполкома.

К сожалению, для молодого водителя это ДТП стало смертельным. Парен неудачно упал вместе с мотоблоком, получив в аварии серьезные повреждения и погиб прямо на месте. Он не доехал до своего дома около 100 метров.

По факту гибели проводится проверка.

Ранее «Комсомолка» сообщала о гибели в Рогачеве велосипедиста, мужчина съехал с крыльца на переднем колесе и получил смертельную травму, ударившись головой о землю.

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