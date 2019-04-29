Американский веслонос из Миссисипи поселился в Вилейском районе

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Экзотическая рыба семейства осетровых готовится в Беларуси дать первое потомство, сообщили sb.by в Вилейском рыбхозе.

Мальки веслоноса появились в водоемах Вилейщины еще 15 лет назад. К каждой рыбке тогда прикрепили датчики-чипы и следили, как она живет и приспосабливается, где плавает.

– Рыба выжила, подросла и теперь готова плодиться. Для выведения потомства взрослых самок перевели в экспериментальный пруд, а других рыб аккуратно изловили и переместили в летние водоемы, – сказали журналистам специалисты рыбхоза.

Каждый взрослый американский веслонос вырастает до 1,5 метров в длину, и «наедает» примерно 30 килограммов веса. В живой природе эта редкая рыбина живет только в реке Миссисипи.

В рыбном хозяйстве настроены эффективно наращивать популяцию веслоноса и через несколько лет не только поставлять его в магазины в охлажденном виде, но и продавать ценную черную икру этой осетровой рыбы.

– На Вилейщине в рыбхозах разводится, кроме веслоноса, сиговая и язевая рыбы, – подытожили специалисты.